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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا.. اصابة هيثم حسن

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «#معلوماتي.. تشكيل المنتخب أمام أنجولا».

وجاء التشكيل المتوقع وفقًا لما كشفه عبد الباسط كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مهند لاشين، محمود صابر، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، أسامة فيصل «زيكو».

وأوضح عبد الباسط أن هيثم حسن يعاني من إصابة خفيفة، وسيخضع لاختبار طبي صباح اليوم لتحديد موقفه من المشاركة أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن عمر مرموش سيكون البديل المحتمل له حال عدم جاهزيته.

كما كشف عن وجود مفاضلة في الخط الخلفي قد تحسم خلال الساعات المقبلة لصالح حسام عبد المجيد، ليشارك على حساب أحد قلبي الدفاع في التشكيل الأساسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، على أن يلتقي الفراعنة مع منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

أحمد عبد الباسط مصر أمام أنجولا كأس الأمم الأفريقية 2027

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