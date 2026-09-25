أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن

وجه أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، رسالة دعم إلى محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن استبعاد الحارس من معسكر المنتخب الحالي.

وكان حسام حسن قد أكد أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة، كما أشار إلى أنه سبق وضمه للمنتخب في وقت كان فيه الحارس يمر بفترة تراجع في مستواه مع ناديه.

وكتب أحمد مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «محمد الشناوي هو الحارس الوحيد في تاريخ مصر الذي مثل المنتخب في كأس الأمم الإفريقية والدورة الأولمبية وكأس العالم، وهو الحارس الوحيد الحاصل على رجل المباراة في كأس العالم وكأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية».

وأضاف مجاهد: «الأندية المصرية، وعلى رأسها النادي الأهلي ومن بعده الزمالك وغيرهما، كانت وما زالت هي المفرخ الرئيسي للمنتخب طوال تاريخه الممتد لأكثر من مائة عام».

وتأتي رسالة أحمد مجاهد بعد ساعات من رسالة دعم أخرى وجهها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى محمد الشناوي، مؤكدًا خلالها أن الحارس أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وأن مسيرته مع منتخب مصر والنادي الأهلي محل تقدير واحترام.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.