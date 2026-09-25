قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع
بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة
الخريف بدأ رسميًا.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟
توفير بدائل آمنة للشباب واستراتيجية لـ 10 سنوات.. تعاون بين «العمل» و«اللجنة الوطنية» لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ضبط خريج كلية زراعة منتحل صفة طبيب بمستشفي بني سويف الجامعي
هيحاسب على المشاريب.. إبراهيم عبد الجواد: اختيارات حسام حسن الأفضل والصح
أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن
بتكلفة 13مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدتي عناية مركزة للصدر والنساء بقصر العيني
70 عامًا في خدمة القرآن.. معلومات عن الشيخ محمد الصيفي في ذكرى وفاته
من «إينوترانس ببرلين».. وزير النقل يبحث التعاون مع المجر ويتفقد كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية
اليوم الجمعة.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن

محمد الشناوي
محمد الشناوي
حمزة شعيب

وجه أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، رسالة دعم إلى محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن استبعاد الحارس من معسكر المنتخب الحالي.

وكان حسام حسن قد أكد أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة، كما أشار إلى أنه سبق وضمه للمنتخب في وقت كان فيه الحارس يمر بفترة تراجع في مستواه مع ناديه.

وكتب أحمد مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «محمد الشناوي هو الحارس الوحيد في تاريخ مصر الذي مثل المنتخب في كأس الأمم الإفريقية والدورة الأولمبية وكأس العالم، وهو الحارس الوحيد الحاصل على رجل المباراة في كأس العالم وكأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية».

وأضاف مجاهد: «الأندية المصرية، وعلى رأسها النادي الأهلي ومن بعده الزمالك وغيرهما، كانت وما زالت هي المفرخ الرئيسي للمنتخب طوال تاريخه الممتد لأكثر من مائة عام».

وتأتي رسالة أحمد مجاهد بعد ساعات من رسالة دعم أخرى وجهها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى محمد الشناوي، مؤكدًا خلالها أن الحارس أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وأن مسيرته مع منتخب مصر والنادي الأهلي محل تقدير واحترام.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

محمد الشناوي أحمد مجاهد منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

ترشيحاتنا

جانب من الافتتاح

جامعة القاهرة تعزز منظومة الرعاية الحرجة بقصر العيني بافتتاح أحدث وحدتين للعناية المركزة للصدر والنساء والتوليد

وزير الري

وزير الري: حصر 126 ألف طلب تقنين وتنفيذ 104 مشروعات نزع ملكية للمحاور والقومية

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء: محطات التوليد القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط تدعم التوسع في تحلية المياه

بالصور

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد