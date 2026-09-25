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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرور مفاجئ على زراعة الطود بالأقصر.. مراجعة الحيازات الزراعية والحصر الصيفي يصل لـ87%

مرور مفاجئ على زراعة الطود بالأقصر.. مراجعة الحيازات الزراعية ونسبة الحصر الصيفي تصل إلى 87%
مرور مفاجئ على زراعة الطود بالأقصر.. مراجعة الحيازات الزراعية ونسبة الحصر الصيفي تصل إلى 87%
شمس يونس

أجرى المهندس أحمد بغدادي السمان، من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر، مرورا مفاجئا على الوحدة الزراعية بناحية الطود غرب، لمتابعة انتظام العمل وفحص منظومة الحيازات الزراعية، والتأكد من دقة البيانات والسجلات الخاصة بالمزارعين.

وجاءت الجولة بحضور المهندس حسن محمد أحمد، رئيس الوحدة الزراعية، وركزت على مراجعة الحيازات الزراعية بنوعيها الحضوري والغيابي، إلى جانب تدقيق إجراءات التسجيل بالسجلات الرسمية، ومنها نموذج «4 زراعة»، وذلك استعدادا لاستقبال طلبات الطعون المقدمة من المزارعين، وضمان التعامل معها وفقا للقواعد وبكل شفافية.

كما شملت أعمال المرور متابعة موقف الحصر الزراعي للموسم الصيفي 2026، حيث بلغت نسبة الحصر المنفذ نحو 87%، مع التأكيد على ضرورة استكمال الأعمال المتبقية وفقا للضوابط المنظمة وبأعلى درجات الدقة.

وأسفرت الجولة عن توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال دورة الحصر الحيازي للموسم الزراعي 2026/2029، مع التشديد على مراجعة الملفات والمستندات المؤيدة للحيازات الزراعية بصورة دقيقة، بما يحافظ على حقوق المزارعين ويحد من الأخطاء في البيانات المسجلة.

وأكدت المتابعة أهمية الوصول إلى قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تنظيم العمل الزراعي، ودعم خطط التنمية وتوجيه الخدمات والمستلزمات الزراعية إلى مستحقيها.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، بشأن إحكام الرقابة على منظومة العمل الزراعي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وتتم أعمال المتابعة تحت إشراف قيادات وزارة الزراعة، ممثلة في الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وبرعاية المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس أحمد حسين، مدير الإدارة الزراعية بمركز الطود.

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