قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027
تصريحات «المنتهي» تشعل الجدل.. القصة الكاملة لأزمة حسام حسن ومحمد الشناوي
أحكام صلاة الجمعة.. شروط وجوبها وحكم أدائها للمرأة والمسافر
بعد 4 أيام من بداية الخريف.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها
خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال.. إنجي اليماني: بروتوكول لدعم المشروعات الصغيرة

انجى اليمانى
انجى اليمانى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كشفت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر، وهذا لم يقتصر على التمويل، وإنما يمتد إلى تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي والرقمي.

وأضافت خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن الصندوق يعمل على التوسع في المحافظات، حيث وصلت خدماته حاليا إلى 22 محافظة، مع استمرار العمل للوصول إلى جميع المحافظات، و يعتمد في التوسع على أكثر من مسار، من بينها التعاون مع الجهات الموجودة بالفعل داخل المحافظات، وعلى رأسها الجمعيات والمؤسسات الحاصلة على التراخيص اللازمة، بما يساعد على سرعة الوصول إلى المستفيدين دون الحاجة إلى انتظار إنشاء شبكة جديدة من الفروع ومنافذ تقديم الخدمات.

المهندسة إنجي اليماني المشروعات الصغيرة دعم المشروعات الصناعات البيئية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

ترشيحاتنا

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

أسعار إيجار وحدات «سكن لكل المصريين 9».. اعرف قيمة الإيجار والدعم حسب دخلك

أسعار السلع

خفض أسعار 30 سلعة بقرار التموين اليوم.. قائمة الأسعار

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

بعد قرار المركزي اليوم.. إلى أين وصلت أسعار السبائك الذهبية من أول 1 جرام؟

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد