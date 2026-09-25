لتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال.. إنجي اليماني: بروتوكول لدعم المشروعات الصغيرة

كشفت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر، وهذا لم يقتصر على التمويل، وإنما يمتد إلى تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي والرقمي.

وأضافت خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن الصندوق يعمل على التوسع في المحافظات، حيث وصلت خدماته حاليا إلى 22 محافظة، مع استمرار العمل للوصول إلى جميع المحافظات، و يعتمد في التوسع على أكثر من مسار، من بينها التعاون مع الجهات الموجودة بالفعل داخل المحافظات، وعلى رأسها الجمعيات والمؤسسات الحاصلة على التراخيص اللازمة، بما يساعد على سرعة الوصول إلى المستفيدين دون الحاجة إلى انتظار إنشاء شبكة جديدة من الفروع ومنافذ تقديم الخدمات.