‎وزير الصحة يتلقى تقريرا عن تنفيذ 19 مشروعا بـ 9 محافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن أداء فرق عمل إدارة متابعة المشروعات القومية بالوزارة، خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر 2026، والذي تضمن تنفيذ 19 زيارة ميدانية شملت 19 منشأة، بـ9 محافظات.



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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارات الميدانية أظهرت نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%، بمستشفى القنطرة غرب، والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بينما بلغت نسب التنفيذ بمستشفى أبو صوير 90%، والوحدة الصحية بالسبع آبار غربية بالإسماعيلية 80%.

مشروعات تعدت معدلات تنفيذها الـ70%



‎وتابع أن هناك مشروعات تعدت معدلات تنفيذها الـ70%، وهي وحدة صحة العبور شرق المدينة بالإسماعيلية، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى القنطرة غرب، فيما يجري العمل بمعدلات تنفيذ متسارعة في مستشفى العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.

‎ومن جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، الاستلام الرسمي للمعهد الفني الصحي بإمبابة، في محافظة الجيزة، وتم البدء في الأعمال التجهيزية، وكذلك الاستلام رسمياً لمشروعي (طهطا العام،، وساقلتة) بمحافظة سوهاج، وأبو تشت بمحافظة قنا، حيث تم تفقد الأنظمة الكهروميكانيكية، ووضع خطط الصيانة والتشغيل الدوري، لضمان كفاءة العمل، منوها إلى البدء في أعمال الصيانة العامة للمباني والأنظمة الكهروميكانيكية في مستشفى ديروط المركزي بمحافظة أسيوط، فيما انتهت إجراءات استلام وحدة صحة الكفاح بمحافظة الوادي الجديد.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار الجولات الميدانية، تنفيذا لخطط الدولة المصرية بالتوسيع في التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.