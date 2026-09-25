عراقجي : انعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز نتيجة للعدوان الأمريكي ضد طهران

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع نظيره البريطاني على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية فقد قال عراقجي لنظيره البريطاني: انعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي ارتكب بدعم من دول أوروبية.

وأضاف عراقجي : تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال وإنصاف حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع : على بريطانيا وحكومات أوروبية أخرى تحمّل مسؤولية دورها في نشوء واستمرار كيان الاحتلال في غرب آسيا.

وأمضى قائلا : لتصحيح النهج المدمر وغير المسؤول لبعض الدول الأوروبية تجاه إيران وتطورات المنطقة.

وواصل قائلا : الإصرار على التدخل في الشؤون الداخلية للدول واستخدام مفاهيم حقوق الإنسان كأداة أمر غير مقبول.

وختم عراقجي لنظيره البريطاني قائلا : بريطانيا وسائر الدول مطالبة بمعاقبة مسؤولي "إسرائيل" على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية.