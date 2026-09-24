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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في الشهر الثامن.. جراحة عاجلة بمجمع الأقصر الطبي تنقذ سيدة من انفجار الرحم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 نجح الفريق الطبي بمجمع الأقصر الطبي في إنقاذ سيدة حامل في الشهر الثامن، بعد وصولها وهي تعاني من انفجار بالرحم مصحوبا بتجمع دموي كبير داخل البطن ونزيف حاد، حيث تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وإجراء التدخل الجراحي اللازم مع الحفاظ على الرحم دون استئصاله.

وبمجرد استقبال الحالة، تحركت الفرق الطبية بصورة عاجلة لتقييم وضعها وتجهيزها للتدخل الجراحي، بالتزامن مع توفير كميات الدم والبلازما اللازمة، لتبدأ الجراحة وسط استعداد كامل للتعامل مع تداعيات النزيف والسيطرة على مصدره.

ونجح الفريق الجراحي خلال التدخل في احتواء الحالة والسيطرة على النزيف، مع الحفاظ على الرحم، لتنتهي الجراحة باستقرار الحالة وخروجها من مرحلة الخطر المباشر، وفقا لما أعلنه الفريق الطبي المعالج.

وأجريت الجراحة بواسطة فريق قسم النساء والتوليد بالمجمع، بمشاركة الدكتور يوحنا شحات، والدكتورة ميرفت طلعت، والدكتور أحمد السيد الطاهر، والدكتور علاء الأمير، والدكتور محمد جابر، والدكتور محمد سعيد، والدكتور أبانوب أندراوس، من أطباء وأخصائيي النساء والتوليد.

كما شارك فريق التخدير والرعاية المركزة في التعامل مع الحالة، برئاسة الدكتور محمد عصارة استشاري التخدير والرعاية المركزة، وبمشاركة الدكتورة نوران والدكتور أنطونيوس، طبيبي التخدير والرعاية المركزة.

وشارك من فريق تمريض قسم النساء والتوليد الممرضة سناء لطفي، والممرضة سعاد بصري، والدكتورة صفية النجار.

وجرى التدخل تحت توجيه وإشراف الدكتور علاء سلطان، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمجمع الأقصر الطبي، والدكتور محمد العقبي، مدير عام مجمع الأقصر الطبي.

وأكد الفريق المعالج أن التعامل مع مثل هذه الحالات يعتمد بصورة أساسية على سرعة اكتشاف الحالة، والاستجابة الفورية، وتكامل تخصصات النساء والتوليد والتخدير والرعاية المركزة والتمريض، إلى جانب جاهزية المستشفى للتعامل مع حالات النزيف والطوارئ الجراحية الحرجة.

الأقصر اخبار الأقصر المجمع الطبي

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