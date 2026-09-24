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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للموسم السياحي.. حملات مكثفة لتجميل شوارع الأقصر ورفع كفاءة كورنيش النيل

استعدادا للموسم السياحي.. حملات مكثفة لتجميل شوارع الأقصر ورفع كفاءة كورنيش النيل
استعدادا للموسم السياحي.. حملات مكثفة لتجميل شوارع الأقصر ورفع كفاءة كورنيش النيل
شمس يونس

تكثف مدينة الأقصر جهودها لرفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية والسياحية، بالتزامن مع الاستعدادات للموسم السياحي الجديد، من خلال حملات متواصلة للنظافة والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء، إلى جانب متابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع الرئيسية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، حيث تابع اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، يرافقه حاتم جابر سلامة سكرتير المدينة والمهندس ماجد جميل فام مدير الإدارة الهندسية، معدلات التنفيذ في عدد من مواقع العمل.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير بشارع خالد بن الوليد، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، حيث جرت متابعة تركيب البلدورات وشاسيهات الإعلانات بالجزيرة الوسطى، مع مراجعة المناسيب والاستقامة وأماكن التثبيت، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للشارع وعدم التأثير على الرؤية أو حركة السيارات.

وفي ملف النظافة، نفذت فرق المدينة حملة موسعة لغسيل وكنس كورنيش النيل، بداية من منطقة متحف التحنيط وحتى كمين معبد الأقصر، وصولا إلى ميدان مرحبا، ضمن الوردية المسائية، بهدف الحفاظ على أحد أهم المواقع التي تستقبل حركة مكثفة من المواطنين والسائحين.

كما امتدت حملات النظافة إلى منطقة «النجع التحتاني» والمناطق المحيطة بمسجد الشيخ الطاهر بالكرنك، حيث جرى رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتمهيد الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة الحدائق والبساتين أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالنصب التذكاري بحي وسط، ضمن الاستعدادات الخاصة بذكرى نصر أكتوبر، بمشاركة المهندس جبريل حسان مدير الإدارة، حيث تضمنت الأعمال قص وتقليم الأشجار وتهذيب المسطحات الخضراء ورفع المخلفات.

وتستهدف التحركات الميدانية الحفاظ على المظهر الجمالي للمناطق الحيوية والسياحية، وتهيئة الشوارع والميادين لاستقبال الموسم السياحي، بالتوازي مع استمرار أعمال المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات بمدينة الأقصر.

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