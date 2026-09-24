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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف مفاوضات ياسر إبراهيم مع بيراميدز.. تفاصيل

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مفاوضات مع نادي بيراميدز تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

حقيقة مفاوضات ياسر إبراهيم مع بيراميدز 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن أحد المقربين من ياسر إبراهيم أكد عدم وجود أي مفاوضات بين اللاعب ونادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن المدافع يحترم النادي الأهلي وجماهيره، ولا يرغب في الدخول في أي مفاوضات مع أندية منافسة في الوقت الحالي.

وأضاف أن ياسر إبراهيم لديه عرض واحد فقط في الوقت الراهن، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن تجديد عقده، فمن الوارد أن يخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الأولوية بالنسبة لياسر إبراهيم تظل الاستمرار مع الأهلي، حال التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده، مؤكدًا أن ما يتردد عن وجود مفاوضات مع بيراميدز لا أساس له من الصحة.

الأهلي يحدد 3 مدافعين محليين لتدعيم صفوفه في يناير

بدأ مسؤولو النادي الأهلي ، التحرك مبكرًا لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بناءً على توصية من الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

ويأتي مركز قلب الدفاع على رأس احتياجات الأهلي في الميركاتو الشتوي، بعدما وضعت إدارة النادي عددًا من المدافعين المحليين تحت المتابعة تمهيدًا لاختيار الصفقة المناسبة لتدعيم الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وعلم صدى البلد، أن قائمة المرشحين تضم مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، إلى جانب محمد حسين، مدافع زد، ومحمود الجزار، لاعب البنك الأهلي، حيث يحظى الثلاثي باهتمام الجهاز الفني.

واتخذت إدارة الأهلي، قرارًا في وقت سابق بضرورة التعاقد مع مدافع محلي جديد، عقب إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ياسر إبراهيم الأهلي بيراميدز الدوري المصري

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