قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة اليوم.. تفاصيل
مصطفى بكري: الداخلية تبذل جهودًا غير عادية لمكافحة تجارة المخدرات
الحامي المُبدع.. وزارة الداخلية تحصل على جائزة رابطة صناعة السينما الأمريكية (MPA)
قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمواقع التواصل
حسام حسن يحسم الجدل حول استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر
وزير الخارجية: دعم الدول يبدأ من أولوياتها الوطنية وبناء مؤسساتها
حسام حسن يعلن جاهزية منتخب مصر لمواجهة أنجولا.. ويؤكد: لا نعترف بالأعذار
رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟
بعد تثبيت الفائدة في مصر.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة
وزارة البترول: لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليو سيسيه: أنجولا تغيرت.. وانجازات الفراعنة مصدر فخر للكرة الإفريقية

أليو سيسيه
أليو سيسيه
إسلام مقلد

أكد السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، مشددًا على أهمية المباراة التي تجمع الفريقين في مستهل مشوارهما بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويلتقي منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع أنجولا مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

سيسيه: مواجهة مصر مختلفة عن الماضي

وقال أليو سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن مواجهة منتخب مصر في الوقت الحالي تختلف بصورة كبيرة عن المواجهات السابقة بين المنتخبين، مشيرًا إلى أن المنتخب الأنجولي يمتلك حاليًا مجموعة قوية من اللاعبين تجمع بين عناصر الشباب والخبرة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب أنجولا أن فريقه يسعى للاستفادة من جميع عناصره قبل المواجهة المرتقبة، خاصة اللاعبين الذين يمتلكون خبرة سابقة بالكرة المصرية.

وقال سيسيه: «من الطبيعي أن أتحدث مع اللاعبين المحترفين في الدوري المصري للاستفادة من معرفتهم الكبيرة بالكرة المصرية وطبيعة المنافس».

إشادة بمشوار منتخب مصر

وحرص سيسيه على توجيه إشادة خاصة بالنتائج التي حققها منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به الفراعنة يمثل مصدر فخر للكرة الإفريقية.

وقال المدير الفني لمنتخب أنجولا: «أستغل هذه الفرصة لأتوجه بالتهنئة للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن على الإنجازات الأخيرة».

وأضاف: «من الوصول لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وإقصاء حامل اللقب كوت ديفوار، إلى جانب التأهل لأبعد نقطة في كأس العالم وإحراج منتخب الأرجنتين، وهي نتائج مشرفة للغاية».

أليو سيسيه يكشف حقيقة عروض الأندية المصرية

وتطرق المدير الفني لمنتخب أنجولا إلى مستقبله التدريبي، كاشفًا عن تلقيه عروضًا من بعض الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال سيسيه: «كنت أتحدث مع اللاعب مابولولو أثناء قدومنا إلى المؤتمر؛ بالفعل قدمت لي بعض الأندية المصرية عروضًا لتدريبها مؤخرًا، ولكنني فضلت الاستمرار في مجال تدريب المنتخبات في الوقت الحالي».

مصر تبدأ مشوار تصفيات أمم إفريقيا

ويخوض منتخب مصر منافسات التصفيات الإفريقية ضمن برنامج يتضمن مواجهتي أنجولا وجنوب السودان خلال فترة التوقف الحالية.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر، قبل مواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب مع جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر، في إطار الاستعدادات والمنافسات المرتبطة بالتصفيات.

وتحظى مواجهة مصر وأنجولا بأهمية كبيرة للمنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة مهمة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

أليو سيسيه منتخب أنجولا أنجولا منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2027 كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

أرشيفية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

هواوى

هواوي تطلق 6 نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد