أليو سيسيه: أنجولا تغيرت.. وانجازات الفراعنة مصدر فخر للكرة الإفريقية

أكد السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، مشددًا على أهمية المباراة التي تجمع الفريقين في مستهل مشوارهما بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويلتقي منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع أنجولا مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

سيسيه: مواجهة مصر مختلفة عن الماضي

وقال أليو سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن مواجهة منتخب مصر في الوقت الحالي تختلف بصورة كبيرة عن المواجهات السابقة بين المنتخبين، مشيرًا إلى أن المنتخب الأنجولي يمتلك حاليًا مجموعة قوية من اللاعبين تجمع بين عناصر الشباب والخبرة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب أنجولا أن فريقه يسعى للاستفادة من جميع عناصره قبل المواجهة المرتقبة، خاصة اللاعبين الذين يمتلكون خبرة سابقة بالكرة المصرية.

وقال سيسيه: «من الطبيعي أن أتحدث مع اللاعبين المحترفين في الدوري المصري للاستفادة من معرفتهم الكبيرة بالكرة المصرية وطبيعة المنافس».

إشادة بمشوار منتخب مصر

وحرص سيسيه على توجيه إشادة خاصة بالنتائج التي حققها منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به الفراعنة يمثل مصدر فخر للكرة الإفريقية.

وقال المدير الفني لمنتخب أنجولا: «أستغل هذه الفرصة لأتوجه بالتهنئة للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن على الإنجازات الأخيرة».

وأضاف: «من الوصول لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وإقصاء حامل اللقب كوت ديفوار، إلى جانب التأهل لأبعد نقطة في كأس العالم وإحراج منتخب الأرجنتين، وهي نتائج مشرفة للغاية».

أليو سيسيه يكشف حقيقة عروض الأندية المصرية

وتطرق المدير الفني لمنتخب أنجولا إلى مستقبله التدريبي، كاشفًا عن تلقيه عروضًا من بعض الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال سيسيه: «كنت أتحدث مع اللاعب مابولولو أثناء قدومنا إلى المؤتمر؛ بالفعل قدمت لي بعض الأندية المصرية عروضًا لتدريبها مؤخرًا، ولكنني فضلت الاستمرار في مجال تدريب المنتخبات في الوقت الحالي».

مصر تبدأ مشوار تصفيات أمم إفريقيا

ويخوض منتخب مصر منافسات التصفيات الإفريقية ضمن برنامج يتضمن مواجهتي أنجولا وجنوب السودان خلال فترة التوقف الحالية.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر، قبل مواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب مع جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر، في إطار الاستعدادات والمنافسات المرتبطة بالتصفيات.

وتحظى مواجهة مصر وأنجولا بأهمية كبيرة للمنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة مهمة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.