ضبط خريج كلية زراعة منتحل صفة طبيب بمستشفي بني سويف الجامعي

شهد مستشفى بني سويف الجامعي واقعة أثارت حالة من الاستنفار بين الأطباء والعاملين، بعدما تمكن عدد من أطباء الامتياز من كشف شخص كان يتردد على عنابر المستشفى مرتديًا بالطو أبيض، ومدعيًا أنه طالب امتياز بكلية الطب ويتلقى التدريب العملي داخل المستشفى، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية أنه خريج كلية الزراعة بجامعة بني سويف دفعة 2025.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أثار شخص يرتدي بالطو أبيض شكوك عدد من طلاب الامتياز أثناء وجوده داخل عنابر مستشفى بني سويف الجامعي، حيث كان يمر معهم ويتابع العمل الطبي، مدعيًا أنه ضمن الطلاب الذين يتلقون التدريب العملي داخل المستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية، حاول عدد من أطباء الامتياز التأكد من هوية الشاب، ووجهوا إليه سؤالًا مباشرًا حول الكلية التي يدرس بها، وما إذا كان طالبًا في كلية طب حكومية أم إحدى كليات الطب الخاصة، إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلتهم، قبل أن يتوجه إلى قسم الباطنة داخل المستشفى، وهو ما زاد من شكوكهم حول حقيقة صفته.

وعلى الفور، توجه أطباء الامتياز إلى الدكتور محمود حسين، مدير الطوارئ بالمستشفى، وأبلغوه بما لاحظوه من تصرفات الشاب، وطالبوه بالتأكد من هويته وصفته داخل المستشفى.

وبحسب رواية الواقعة، قام مدير الطوارئ بمواجهة الشاب وطرح أحد الأسئلة الطبية عليه للتأكد من مدى دراسته للطب وتلقيه التدريب كطالب امتياز، إلا أن إجابته كشفت سريعًا عدم دراسته بكلية الطب، لتتأكد الشكوك بشأن انتحاله صفة طالب امتياز داخل المستشفى الجامعي.

وعقب اكتشاف الواقعة، جرى إبلاغ الدكتور عماد البنا، مدير مستشفيات بني سويف الجامعي، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الشرطة فورًا، حيث جرى ضبط الشاب والتحفظ عليه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وكشفت المعلومات الأولية خلال الفحص أن الشاب المضبوط ليس طالبًا بكلية الطب، وإنما خريج كلية الزراعة بجامعة بني سويف، دفعة 2025، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية دخوله إلى عنابر المستشفى وارتدائه بالطو أبيض ومشاركته في المرور مع أطباء الامتياز.

وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف دوافع الشاب وراء دخوله المستشفى وظهوره بين الأطباء وطلاب الامتياز بهذه الصفة، إلى جانب تحديد ما إذا كان قد دخل إلى أقسام أخرى أو شارك في أي أعمال طبية خلال فترة وجوده داخل المستشفى.

وتواصل الجهات المعنية فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري استكمال التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل الواقعة وملابسات دخول الشاب إلى المستشفى الجامعي وانتحاله صفة طالب امتياز.