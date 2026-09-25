جامعة بني سويف.. تأهل ثلاثة فرق لمرحلة تطوير النموذج الأولي في مسابقة إدارة المخلفات

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الجامعة في مجال الابتكار والاستدامة، صعود ثلاثة فرق من الجامعة إلى مرحلة التدريب وتطوير النموذج الأولي ضمن الفرق الفائزة في مرحلة تصفية الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وذلك في فئة الجامعات الحكومية بمسابقة إدارة المخلفات الجامعية.



وذلك تحت إشراف الدكتوره عبير سيد معوض مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار والمدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، الدكتوره همت محمد فيومي مدير مكتب دعم الابتكار وريادة الأعمال،و الدكتور كريم عبدالقادر صوفي منسق الجامعة لصندوق دعم النوابغ والمبتكرين،

واكد رئيس الجامعة ان هذا الإنجاز يجسد حرص الجامعة على دعم الطلاب وأصحاب الأفكار الابتكارية وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطوير والتطبيق، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية، موجها التهنئة للفرق الثلاثة المتأهلة وللمشرفين عليهم، متمنيةً لهم التوفيق والتميز خلال مرحلة التدريب وتطوير النموذج الأولي، ومواصلة تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المراحل القادمة من المسابقة، انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

وجاءت الفرق الثلاثة المتأهلة من جامعة بني سويف على النحو التالي: فريق «الأفق الأزرق» بقيادة محمود عبدالرازق محمد علي وتحت إشراف الدكتور فتحي أبو السعود، وفريق «BNS Tech» بقيادة محمد أحمد محمد علي وتحت إشراف المساعد الدكتور محمد السيد عبد البر، وفريق «Echo Chain» بقيادة فاطمة محمد أحمد وتحت إشراف الدكتور رحاب خالد. ويجسد هذا التأهل مستوى التميز الذي حققته الجامعة في المنافسات الوطنية المرتبطة بالابتكار وإدارة المخلفات، كما يعكس نجاح جهودها في تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال بين الطلاب.