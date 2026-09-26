محمد أبو العينين ينعي المستشار أحمد الزند: دافع عن القضاء في أصعب الأوقات

نعى النائب محمد أبو العينين، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة في العمل القضائي والقانوني والتنفيذي.

وكتب محمد أبو العينين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«أنعي بمزيد من الحزن والأسى المستشار الجليل أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء في محراب العدالة».

وأضاف: «رحل اليوم أحد رموز القضاء المصري المخلصين الذي أفنى حياته في خدمة القضاء والعدالة، وكان صاحب الصوت الأقوى والحضور البارز في أصعب الأوقات التي مرت على مصر، مدافعًا عن استقلال القضاء وصون هيبته وكرامة قضاة مصر».

وتابع أبو العينين: «نسأل الله أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى بواسع رحمته، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويجعل ما قدمه لمصر من جهد مهني وسياسي في ميزان حسناته، وأن يربط على قلوب أسرته وذويه ومحبيه في مصابهم الأليم».

واختتم نعيه قائلًا: «خالص العزاء لأسرة المستشار أحمد الزند وجموع قضاة مصر ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة المستشار أحمد الزند

وكان المستشار أحمد الزند قد توفي صباح اليوم داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال شهر سبتمبر الجاري. ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة العصر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.