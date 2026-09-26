السعودية .. اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيين باتجاه الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي عن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين اطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

وفي وقت سابق إعترضت قوات التحالف بقيادة السعودية، صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض، في تصعيد جديد تشهده المنطقة.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن منظومات الدفاع الجوي السعودية «نجحت في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض فجرا ».



واتهم المالكي، جماعة الحوثيين، بتكرار محاولاتها لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل العاصمة السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض يقطنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

ووصف المتحدث تصعيد الحوثيين ومحاولاتهم المتكررة لاستهداف العاصمة بأنه يعكس، بحسب تعبيره، «إصرارًا على تعريض المدنيين للخطر وتعمدًا ممنهجًا لاستهداف الأعيان المدنية».

اتخاذ إجراءات لردع الحوثيين



وأكد المالكي أن قوات التحالف تحتفظ بـ«كامل الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة» لردع الحوثيين، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستتم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.