مجلس وزراء الداخلية العرب يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ على مدن سعودية

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد، أنباء إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية - بحمد الله - من إسقاطها.

وعبرت الأمانة العامة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لاستمرار هذه المليشيا الإرهابية في تكرار اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.