إخماد حريق داخل شقة بالتجمع الأول دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة،فى إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات.



تفاصيل البلاغ



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بالتجمع الأول.

وعلى الفور دفعت الإدارة بـ 3 سيارات إطفاء مدعومة بفرق الإنقاذ، وتم فرض كردون أمني حول العقار ومنع امتداد ألسنة اللهب.

سبب الحريق والخسائر المادية

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي لوحة الكهرباء ، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات بالشقة ، دون وقوع إصابات ،و تمت عملية التبريد الكامل للمكان

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .