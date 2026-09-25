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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع السيطرة على حريق مخلفات أقمشة بأبو خليفة (صور)

التعامل مع الحريق
التعامل مع الحريق
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، متابعته لحظة بلحظة للحريق الذي نشب في مخلفات أقمشة بموقع مفتوح تابع لشركة هينج شينج للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الحريق نشب في قصاصات قماش ومخلفات مصانع بالموقع المفتوح.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.

وفي إطار التعامل مع الحريق، تم نقل ٢١ حالة إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، من بينهم ١٩ حالة اختناق وحالتان بإصابات حروق بسيطة.

ووفقًا لآخر موقف طبي، خرجت ١٤ حالة من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يتبقى ٧ حالات تحت الملاحظة، في طريقهم للخروج ، من بينهم ٥ حالات اختناق وحالتان بإصابات حروق بسيطة.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة المعنية تتابع الموقف ميدانيًا، وأن الوضع تحت السيطرة، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين بالموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من انتهاء آثار الحريق بالكامل.

وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المعنية بشأن تطورات الموقف.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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