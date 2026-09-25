حريق مخلفات الأقمشة.. خروج 14 مصابا من مستشفى أبو خليفة بعد تحسن حالتهم

شهدت الحالة الصحية للمصابين في حريق مخلفات الأقمشة بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة في الإسماعيلية تحسنًا ملحوظًا، حيث غادر 14 مصابًا مستشفى أبو خليفة بعد تلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم.



وجرى نقل 21 حالة إلى المستشفى، بينهم 19 حالة اختناق وحالتان مصابتان بحروق بسيطة، نتيجة الحريق الذي نشب في قصاصات قماش ومخلفات مصانع بموقع مفتوح تابع لشركة هينج شينج للمنسوجات.

ووفقًا لآخر موقف طبي، تتبقى 7 حالات تحت الملاحظة الطبية، بينهم 5 حالات اختناق وحالتان بإصابات حروق بسيطة، ومن المقرر خروجهم عقب استقرار حالتهم الصحية.

وأكدت محافظة الإسماعيلية أن الحريق تمت السيطرة عليه، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد والتأمين بالموقع للتأكد من عدم تجدد النيران.