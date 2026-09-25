مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل السعودية

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم - رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري.

وشددت على دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.