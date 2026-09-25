الأوقاف تعلن موعد المقابلات للمتقدمين للمراكز الثقافة الإسلامية لعام 2027/2026

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد المقابلات للراغبين في الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، من حملة المؤهلات الجامعية بجميع المديريات الإقليمية، وذلك للمتقدمين الذين تقدموا عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال المديرية التابع لها.

الأوقاف تعلن موعد المقابلات للمتقدمين للمراكز الثقافة الإسلامية

وتُجرى المقابلات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٦، وحتى يوم الخميس الموافق ١ من أكتوبر ٢٠٢٦، بمقر المراكز الثقافية.

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من المؤهل الدراسي عند الحضور للمقابلة.

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