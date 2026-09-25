الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف شرق مدينة نصر والمرج والبركة، بمشاركة 130 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «البيئة.. نعمة ربانية ومسئولية إنسانية»، موضحة أن حماية البيئة مسئولية دينية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الحفاظ عليها من الإفساد والتلوث أحد أبواب شكر نعمة الله تعالى، وحفظ الأمانة، وإسعاد الإنسان.

الحفاظ على البيئة

وأكدت الخطبة أن الحفاظ على البيئة وصون مواردها مسئولية مشتركة تقتضي الوعي بأهمية النظافة، والحد من صور التلوث والإفساد، وترشيد التعامل مع الموارد، والحرص على كل ما يسهم في حماية البيئة وصيانتها، بما يعزز مسئولية الإنسان تجاه مجتمعه، ويحفظ حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة وصحية.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «حرمة تصوير الأفراد بدون إذن»، مؤكدة أن القيم الشرعية لا تقف عند حدود التعامل في الواقع، بل تمتد إلى البيئة الرقمية، التي ينبغي أن تبقى فضاءً أخلاقيًّا نقيًّا من الأذى، مصونًا من انتهاك الخصوصيات والكرامات، وأن حرمة الصور والمعلومات والخصوصيات تستوجب عدم تصوير الأشخاص أو نشر صورهم دون إذنهم، لما قد يترتب على ذلك من أذى وانتهاك للحقوق.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.