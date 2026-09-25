قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 20 شخصا خلال حريق مصنع قماش بـ أبو خليفة في الإسماعيلية
طرد لاعب إسرائيلي بعد الاحتفال بهدفه بحركة تحاكي إطلاق النار خلال مباراة النمسا
تركي آل الشيخ يرد على منتقدي عمرو دياب: أسطورة مستمرة منذ أكثر من 35 سنة
منتخب مصر بالأحمر وأنجولا بالأسود في مباراة الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا
الحيش الأمريكي يدرس إرسال قوات إضافية إلى كوبا
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة

الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر
الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر
محمد شحتة

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف شرق مدينة نصر والمرج والبركة، بمشاركة 130 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «البيئة.. نعمة ربانية ومسئولية إنسانية»، موضحة أن حماية البيئة مسئولية دينية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الحفاظ عليها من الإفساد والتلوث أحد أبواب شكر نعمة الله تعالى، وحفظ الأمانة، وإسعاد الإنسان.

الحفاظ على البيئة

وأكدت الخطبة أن الحفاظ على البيئة وصون مواردها مسئولية مشتركة تقتضي الوعي بأهمية النظافة، والحد من صور التلوث والإفساد، وترشيد التعامل مع الموارد، والحرص على كل ما يسهم في حماية البيئة وصيانتها، بما يعزز مسئولية الإنسان تجاه مجتمعه، ويحفظ حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة وصحية.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «حرمة تصوير الأفراد بدون إذن»، مؤكدة أن القيم الشرعية لا تقف عند حدود التعامل في الواقع، بل تمتد إلى البيئة الرقمية، التي ينبغي أن تبقى فضاءً أخلاقيًّا نقيًّا من الأذى، مصونًا من انتهاك الخصوصيات والكرامات، وأن حرمة الصور والمعلومات والخصوصيات تستوجب عدم تصوير الأشخاص أو نشر صورهم دون إذنهم، لما قد يترتب على ذلك من أذى وانتهاك للحقوق.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وزارة الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة قافلة دعوية خطبة الجمعة حماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إلغاء حبس مروان بابلو وتأييد تغريمه 100 ألف في قضية خدش الحياء العام

المتهمين

بسبب ارتباط أحدهم ببائعة مشروبات.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الهرم

المتهم

بسبب خلافات الميراث.. ضبط متهم بالتعدي على نجل عمه بسلسلة حديدية في الغربية

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد