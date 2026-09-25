تركي آل الشيخ يرد على منتقدي عمرو دياب: أسطورة مستمرة منذ أكثر من 35 سنة

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دخول الفنان عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية مجددا، مشيدا بمسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 35 عامًا، مؤكدا أن الأرقام والإنجازات هي خير رد على الانتقادات التي يتعرض لها مع كل ألبوم جديد.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عمرو دياب انتهى، عمرو دياب قديمة أفضل من جديدة، عمرو دياب أغانيه ما تعيش».

وأضاف: «الأسطوانة اللي تتكرر مع كل ألبوم.. ودائمًا الرد يكون بالجوائز.. بالأرقام».

وتابع تركي آل الشيخ: «أفضل منهج للرد على كل نقد، أن يكون الرد من الميدان»، مشيرًا إلى استمرار نجاح عمرو دياب على مدار سنوات طويلة.

واختتم حديثه قائلًا: «أكثر من 35 سنة ولا تزال الأرقام هي من تبحث عن عمرو دياب وليس العكس، استمتعوا في كل لحظات عمرو دياب.. أسطورة».

وجاءت تصريحات تركي آل الشيخ في أعقاب دخول عمرو دياب موسوعة جينيس مجددًا، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الفنية الممتدة، والتي شهدت على مدار العقود الماضية العديد من النجاحات والجوائز والأرقام القياسية.