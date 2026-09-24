مليون دولار مقابل الصفع.. قرار قضائي جديد في قضية عمرو دياب وسعد أسامة

أجلت المحكمة المختصة نظر دعوى التعويض المقامة من سعد أسامة ضد الفنان عمرو دياب، على خلفية واقعة الصفع، والتي يطالب فيها بتعويض قدره مليون دولار، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لإعلان عمرو دياب بالدعوى.

وتأتي الدعوى على خلفية الواقعة التي شهدت إحدى الحفلات، والتي أثارت جدلًا واسعًا، بعدما ظهر الفنان عمرو دياب في مقطع متداول أثناء قيامه بصفع الشاب سعد أسامة.

وكان سعد أسامة قد أقام دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام عمرو دياب بأداء تعويض مالي قدره مليون دولار، عن الأضرار التي لحقت به جراء الواقعة، وذلك وفقًا لما تضمنته صحيفة الدعوى.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات إعلان الفنان عمرو دياب بالدعوى، تمهيدًا لاستكمال نظرها أمام المحكمة.