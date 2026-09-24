اليوم.. نظر دعوى تعويض سعد أسامة ضد عمرو دياب بسبب واقعة الصفع

تنظر المحكمة المختصة دعوى إلزام الفنان عمرو دياب بدفع تعويض مالي للشاب سعد أسامة على خلفية واقعة صفعه، وذلك عقب تأييد الحكم الصادر ضده عن محكمة النقض.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور الفنان عمرو دياب في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أثناء صفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى المناسبات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسبب في تفاعل كبير مع الواقعة.

وعقب انتشار مقطع الفيديو، اتخذ الشاب سعد أسامة الإجراءات القانونية ضد الفنان عمرو دياب، لتبدأ التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالواقعة، وصولًا إلى نظر الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بالتعويض.

وتواصل المحكمة المختصة نظر دعوى التعويض المقامة من سعد أسامة، والتي يطالب خلالها بإلزام الفنان عمرو دياب بتعويضه عما بدر منه، على خلفية الأضرار التي يقول إنه تعرض لها نتيجة الواقعة.