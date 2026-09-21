عمرو دياب غريب.. أمير عيد: حاجة صعبة جدا مستحيل أعرف أعملها

تطرق الفنان أمير عيد، مطرب فرقة كايروكي، إلى عدد من القضايا المرتبطة بصناعة الفن في مصر، متوقفا عند ما يراه من تهميش للأفكار المختلفة والأعمال التي تبحث عن مضمون حقيقي، إلى جانب حديثه عن تجربة الفنان عمرو دياب، التي وصفها بأنها استثنائية في قدرتها على الوصول إلى أجيال متعاقبة وصناعة ذكريات مرتبطة بأغانيه.

تحدث الفنان أمير عيد، مطرب فرقة كايروكي، عن رؤيته لصناعة الموسيقى والفن في مصر، معربا عن استيائه مما وصفه بتهميش أصحاب الأفكار المختلفة، ومن بينهم جمهور كايروكي، الذي يرى أنه لا يحظى بالتقدير الكافي.

وقال أمير عيد في تصريحات إعلامية: "ساعات بتضايق لأني بحس إن جمهور كايروكي مش معترف بيه ومهمش، فيه تهميش لأي حد عنده أفكار وعايز يتكلم في موضوع".

وأوضح أن صناعة الفن في الوقت الحالي تميل إلى الأعمال السريعة التي تحقق انتشارا مؤقتا، على حساب تقديم أعمال ممتعة وقادرة على الاستمرار، مضيفا: "موضوع إنك تعمل شيء ممتع الصناعة في مصر مبتحبوش.. عايزين شيء مسلي وسريع أسبوعين تريند واتكل على الله، وإحنا مش كده".

أمير عيد يتحدث عن عمرو دياب

كما تحدث أمير عيد عن مكانة الفنان عمرو دياب في عالم الموسيقى، مشيرا إلى قدرته الاستثنائية على الوصول إلى أجيال مختلفة وصناعة ذكريات مرتبطة بأغانيه.

وقال: "عمرو دياب غريب إنه اسعد كل البشر دول وأجيال مختلفة، ويفتكروا ذكريات وصيف، واللي خطب على اغنية ليه واللي حب على غيرها.. دي حاجة صعبة جدا مستحيل اعرف اعملها".

وأكد أمير عيد أن تجربة عمرو دياب تمثل حالة استثنائية في تاريخ الغناء، نظرا لقدرته على الاستمرار والتواصل مع أجيال متعاقبة، وتحول أغانيه إلى جزء من ذكريات وتجارب شخصية عاشها جمهوره على مدار سنوات طويلة.