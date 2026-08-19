بكلم ربنا كتير وانا مش شيبسي.. تصريحات نارية من أمير عيد

كشف الفنان أمير عيد عن نظرته للفن وعلاقته بالجمهور، منتقدا الطريقة التي ينظر بها البعض إلى الفنان باعتباره مجرد "براند" أو منتج يسعى لتحقيق أكبر قدر من الانتشار والمبيعات، مؤكدا أن الفن في الأساس وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار، وليس مجرد وسيلة لإرضاء الجمهور.

وقال أمير عيد، خلال استضافته في بودكاست "مسار"، إن الفنان ليس مطالبا بأن يعيش طوال الوقت من أجل إرضاء الآخرين، موضحا: "الفنان مش لازم يكون عبد لإرضاء الناس، إنت كده بتخذلهم".

أمير عيد : انا مش سلعة

وأضاف أنه يرفض تماما وصف الفنان لنفسه بأنه "براند"، معتبرا أن هذا الوصف ينتقص من قيمة الفنان كإنسان وصاحب تجربة ومشاعر، قائلا: "بشوف فنانين بيقولوا أنا براند، ودي إهانة بالنسبالي. أنا بني آدم مش براند، مش بحاول أبيع لك نفسي".

وأوضح أمير عيد أن تحول الفن إلى سلعة أو منتج تجاري أفقده جزءا من قيمته، مشيرا إلى أن التركيز المستمر على البيع والانتشار جعل البعض يتعامل مع الفنان كما لو كان منتجا استهلاكيا، قائلا: "اللي خلى الفن مش زي الأول إنك دايما بتحاول تبيع حاجة كإنك منتج، كإنك حاجة ساقعة أو شيبسي".

وأشار إلى أن ربط نجاح الفنان بحجم مبيعاته أو الأرقام التي يحققها يمثل أزمة حقيقية في تقييم التجارب الفنية، مؤكدا: "نجاحك هو إنت بعت أد إيه، ودي كارثة".

أمير عيد يتحدث عن قربه الى الله

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق أمير عيد إلى علاقته بالله، مؤكدا أنه يحرص على التحدث مع الله قبل اتخاذ قرارات مهمة في حياته، والبحث عن الإشارات التي تساعده على اختيار الطريق الصحيح.

وقال: "بكلم ربنا كتير قبل ما أعمل الشيء، وبسأله ممكن أقول عايز علامة أعمل دي ولا ما أعملهاش، وبقول يا رب خليني صادق مع نفسي عشان مش عايز أتوه عن نفسي وأعمل حاجات أنا مش مدركها".

وأضاف أنه يتحدث مع الله كثيرا أثناء الصلاة، مؤكدا أنه لا يدعي المثالية، لكنه يحرص على الحفاظ على علاقته بالله، قائلا: "أنا مش مثالي بس علاقتي بربنا كويسة"، مشيرا إلى أنه يكثر من صلاة الاستغفار، حتى عندما يخطئ، بحثا عن الصفح والعودة إلى الطريق الصحيح.