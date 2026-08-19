كريم سامي يستقبل عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم.. اليوم

يستقبل المؤلف كريم سامي عزاء والدته فى مسجد الرحمن الرحيم اليوم والتى تم تشييع جثمانها منذ يومين.

وقد أعلن أحد أصدقاء المؤلف موعد ومكان العزاء من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن مراسم العزاء ستقام بقاعة الروضة في مسجد الرحمن الرحيم، عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء.

من هو كريم سامي

كريم سامي كيمز هو مؤلف وممثل شاب، أحدث أعماله قيامه بشخصيه ملقط في مسلسل جت سليمة في موسم رمضان كما ظهر كممثل في عدة أعمال منها أولاد رزق 2، ومؤخرًا فيلم الدعوة عامة ومسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم اللذان شارك في تأليفهما.

وبجانب أدواره التمثيلية شارك كريم سامي كيمز في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي الذي تصدر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.