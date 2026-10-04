لأول مرة في الصعيد.. جامعة الأقصر تفتح باب التقديم في دبلوم مهني تطبيقي للذكاء الاصطناعي | تفاصيل

أعلنت جامعة الأقصر، ممثلة في إدارة البرامج الجديدة والمطورة بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، فتح باب التقديم في الدبلوم المهني «التطبيقي» في الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تستهدف تأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات الحديثة المرتبطة بأحد أسرع المجالات نموا وطلبا في سوق العمل محليا ودوليا.

ويأتي البرنامج كمسار تعليمي مهني تطبيقي يتيح للدارسين اكتساب مهارات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في سوق العمل والتحول الرقمي، واحتياجات المؤسسات للكوادر المؤهلة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وحددت جامعة الأقصر مدة الدراسة بالدبلوم المهني في الذكاء الاصطناعي بعامين دراسيين، على أن يبدأ استقبال طلبات التقديم اعتبارا من 4 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 22 أكتوبر 2026، وذلك بمقر إدارة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وتبلغ قيمة الرسوم الدراسية 16 ألف جنيه للعام الدراسي الواحد، مع إتاحة منحة خصم بنسبة 20% للدفعة الأولى، لتصبح قيمة الرسوم بعد الخصم 12 ألفا و800 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، مع إمكانية سداد المصروفات على قسطين خلال كل عام دراسي.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم 4 صور شخصية، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي مع تقديم الأصل للاطلاع، وصورتين من بيان التقديرات مع تقديم الأصل، إلى جانب تسجيل استمارة الالتحاق بالقسم وسداد الرسوم الدراسية، وأي مستندات أخرى تحددها القواعد واللوائح المنظمة للقبول.

ويأتي إطلاق الدبلوم المهني التطبيقي في الذكاء الاصطناعي بجامعة الأقصر ضمن توجه الجامعة نحو طرح برامج تعليمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وتمنح الطلاب والخريجين فرصة لاكتساب مهارات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.