لا يمكن وصف ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين إلا، حالة من ممارسة الإبادة الجماعية، فيما لا يمكن وصف أعمال المستوطنيين إلا بالإرهاب.

اعتراف نائب في الكنيست الإسرائيلي

باعتراف نائب في الكنيست الإسرائيلي، قال عوفر كسيف، أن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية تمثل إرهاب دولة.

وأضاف أن إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه طالب مرارًا بمحاسبة منفذي الهجمات ووقف العنف، لكن دون جدوى.

وأضاف كسيف، إن المجتمع الإسرائيلي يشهد حالة استقطاب غير مسبوقة، مؤكدًا ضرورة محاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته قبل محاسبة منفذي الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت الغد.

وأوضح أن الجيش والشرطة الإسرائيليين يدعمان المستوطنين في هجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود تمويلات حكومية إسرائيلية تدعم إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين.