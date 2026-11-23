كبدت صناديق التحوط العالمية خسائر تجاوزت 3% خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر الجاري، وسط موجة بيع حادة قادتها أسهم التكنولوجيا لتسجل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ أبريل 2025، عندما تعرضت الأسواق لاضطرابات واسعة بسبب الرسوم الجمركية؛ وفقًا لمذكرة للعملاء أعدها محللو بنك جي بي مورجان.

وصناديق التحوط (Hedge Funds) هي صناديق استثمار خاصة تجمع أموالاً من مستثمرين كبار، مثل الأثرياء والمؤسسات المالية، وتستثمرها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح مرتفعة، حتى في أوقات تراجع الأسواق.

وأدت هذه الخسائر إلى ارتفاع متوسط خسائر صناديق التحوط خلال نوفمبر إلى نحو 4%، في وقت تسارعت فيه عمليات خفض المخاطر التي ينفذها مديرو الصناديق، مع تزايد التقلبات وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وجاءت أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مقدمة الأسهم التي تعرضت للبيع، بعدما بدأ المستثمرون في إعادة تقييم قدرة هذه التكنولوجيا على تحقيق أرباح مستدامة، في أعقاب الأزمة التي طالت شركة إنفيديا، إحدى أبرز الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتقلبات الحادة التي شهدها سهم أنثروبيك في أولى جلساته على بورصة ناسداك.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا، بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2020، كما تحول إلى المنطقة السلبية منذ بداية العام.

وهبط سهم إنفيديا 23% خلال الأسبوع، في حين تراجع مؤشر الأسهم التايوانية 17.5%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 3 عقود، بينما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 8%.

وذكر جولدمان ساكس في مذكرة بشأن صناديق التحوط إن “صناديق التحوط واجهت صعوبات في ظل الارتفاع الأخير في تقلبات أسواق الأسهم”، مشيرة إلى أن هذه الصناديق خفضت انكشافها على الأسواق ومستويات الرفع المالي لديها بشكل حاد.

وبحسب تحليل جولدمان ساكس لمراكز 1,001 صندوق تحوط بإجمالي مراكز استثمارية تبلغ قيمتها 5.1 تريليون دولار، فإن صافي انكشاف صناديق التحوط على مراكز الشراء والبيع في الأسهم أصبح عند مستويات مماثلة لأبريل 2025، وهي الأدنى منذ ما قبل جائحة كورونا.

ومع انحسار موجة الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي، بدأت أسهم الشركات غير المرتبطة مباشرة بهذا القطاع في جذب اهتمام متزايد من مديري الصناديق، الذين يعيدون توجيه استثماراتهم نحو القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والصناعات، وفقًا لجولدمان ساكس.

وقال محللو جي بي مورجان إن هذا التحول الدفاعي دفع أيضًا مراكز صناديق التحوط في أسهم شركات توزيع السلع الاستهلاكية الأساسية وتجارة التجزئة الأمريكية إلى مستويات قياسية، بينما استقطب قطاع الرعاية الصحية تدفقات استثمارية كبيرة.

ورغم هذا التحول نحو القطاعات الدفاعية وخفض المخاطر، ترى البنوك الاستثمارية أن موجة البيع قد لا تكون انتهت بعد.

واضاف محللو جي بي مورجان بقيادة جون شليجل انهم ينتظرون معرفة ما إذا كانت الأسواق ستشهد موجة تصفية أوسع للمراكز الاستثمارية، مشيرين إلى أن مستويات المراكز الحالية لا تزال أعلى من المستويات التي عادة ما تصاحب عمليات التخارج الأكثر حدة وشمولًا.