أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه لضمان الحصول على أعلى مجموع في نتيجة الشهادة الإعدادية 2027 ، على الطالب أن يكون على علم بالمواد الأكثر تأثيرًا والأقل تأثيرًا في المجموع النهائي

وقال الدكتور تامر شوقي : إن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية من ٢٨٠ درجة، وهذه الدرجات موزعة على خمس مواد دراسية أساسية، هي:

* اللغة العربية: (٨٠ درجة).

* اللغة الإنجليزية: (٦٠ درجة).

* الرياضيات: (٦٠ درجة).

* العلوم: (٤٠ درجة).

* الدراسات الاجتماعية: (٤٠ درجة).

وذلك بواقع ١٤٠ درجة لكل فصل دراسي من الفصلين الدراسيين.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أنه يوجد تفاوت واضح في الدرجات بين المواد الدراسية المختلفة في الشهادة الإعدادية 2027 ، كما يلي:

تحتل اللغة العربية المرتبة الأولى في الدرجات، وهي الأكثر تأثيرًا في المجموع النهائي بواقع ٨٠ درجة، أي ما يعادل ٢٨٫٥٧٪.



تحتل مادتا اللغة الإنجليزية والرياضيات المرتبة التالية، ولهما نفس الدرجة وهي ٦٠ درجة (أي ٢١٫٤٣٪) من المجموع الكلي لكل مادة، وبالتالي تتساويان في الأهمية النسبية.



تحتل مادتا العلوم والدراسات الاجتماعية المرتبة الثالثة في الدرجات، بواقع ٤٠ درجة (أو ما يعادل ١٤٫٢٩٪) من إجمالي المجموع الكلي لكل مادة، وبالتالي تتساويان في الأهمية النسبية.

وقال الدكتور تامر شوقي : بناءً على ذلك، يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2027 استخلاص المؤشرات التالية: