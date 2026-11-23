أكد الدكتور محمد علي، أستاذ الطب النفسي، أن مواجهة ضغوط الحياة اليومية تتطلب التعامل معها بوعي وهدوء، مشيرًا إلى أن تراكم المسؤوليات والتفكير المستمر في المشكلات قد يؤديان إلى استنزاف الطاقة النفسية والشعور بالإرهاق.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن من أهم الخطوات للتعامل مع الضغوط تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، وعدم محاولة إنجاز جميع المهام في وقت واحد، مؤكدًا أهمية إدراك الإنسان لحدود قدرته وعدم تحميل نفسه أعباء تفوق طاقته.

وأشار إلى أن تخصيص وقت للراحة وممارسة الأنشطة المحببة يساعدان على استعادة النشاط والتخفيف من التوتر، لافتًا إلى أن الاهتمام بالنوم والحركة والتغذية من العادات التي تدعم الصحة النفسية.

وأضاف أن التعبير عن المشاعر وعدم كتمانها من الأمور المهمة في التعامل مع الضغوط، موضحًا أن التحدث مع شخص موثوق قد يساعد على تخفيف الأعباء النفسية والنظر إلى المشكلات بصورة أكثر هدوءًا.

وشدد على ضرورة تقبل الأمور التي لا يستطيع الإنسان تغييرها، والتركيز على ما يمكنه التحكم فيه، بدلًا من إهدار طاقته في التفكير المستمر فيما هو خارج قدرته.

واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على التوازن النفسي لا يعني غياب الضغوط، وإنما تعلم التعامل معها بطريقة صحية دون السماح لها بالتأثير المستمر على الحياة اليومية.