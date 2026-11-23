أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يشهد تطورًا نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تستهدف صون كرامة المواطنين وتعزيز مظلة الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزيرة، خلال فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر، أن تدشين تقرير «من الإرادة إلى منظومة وطنية وصون الكرامة» يعكس مسار التطور الذي شهدته منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال من المبادرات الفردية إلى إطار مؤسسي أكثر شمولًا واستدامة.

وأشارت إلى أن هذا التطور يرتبط بنهضة تشريعية من خلال حزمة من القوانين التي تستهدف تعزيز حقوق المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يشمل رعاية المسنين وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية يستهدف توفير الرعاية والدعم للفئات المستحقة، وترسيخ مبدأ صون كرامة الإنسان وضمان حصوله على حقوقه.