شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ،فعاليات النسخة الأولي من المنتدي الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ٢٠٢٦، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتنظم فعاليات المنتدى وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، على مدار يومي الاثنين ٢٣ والثلاثاء ٢٤ نوفمبر وبمشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.

وتتناول جلسات المنتدى مجموعة من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فضلًا عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.

ويناقش المنتدى آليات التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي، ودعم المسنين وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والريفي، وتعزيز سبل العيش، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية.

وتمثل النسخة الأولى من المنتدى الدولي خطوة مهمة نحو ترسيخ منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر، وتجمع صناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية لمناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية، وتبادل الرؤى حول بناء منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

كما أنه على هامش المناقشات السياسية والفنية للمنتدى، سيُقام معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من 30 عارضًا يقدمون مجموعة متميزة من المنتجات التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

ويسلط المعرض الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي وسبل العيش المستدامة، من خلال إبراز الفرص الاقتصادية الناتجة عن دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.