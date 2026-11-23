أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بناء الدولة وتطوير اقتصادها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن الاستثمار في الإنسان، موضحًا أن التنمية ترتبط بصورة مباشرة بتحسين حياة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة التحديات.

وقال مدبولي، خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، إن الدولة تنظر إلى برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد محاور الاستقرار المجتمعي، وليس مجرد أعباء إضافية على الموازنة العامة.

وأضاف أن العالم يمر بلحظة فارقة تتزايد خلالها التحديات، وهو ما يتطلب تطوير آليات الحماية الاجتماعية والاستعداد للمستقبل، من خلال بناء منظومة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين المتغيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية يجب أن يتجاوز تقديم الدعم، ليصبح استثمارًا حقيقيًا في الإنسان وتنمية قدراته، بما يعزز مشاركته في عملية التنمية ويدعم بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.