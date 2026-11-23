يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة السنوية الثانية والسبعين للجمعية البرلمانية للحلف، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجلسة العامة، ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين الألمان بشأن القضايا المتعلقة بأمن الحلف وتعزيز قدراته الدفاعية.

وذكر الحلف، في بيان صحفى، أن روته سيلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية، يعقبها حوار مفتوح مع المشاركين يديره رئيس الجمعية ماركوس بيريستريلو، يتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات الأمنية التي تواجه الدول الأعضاء.

وأضاف أن الأمين العام سيعقد، على هامش مشاركته في الاجتماعات، لقاءات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووزير الخارجية يوهان فاديفول، ورئيسة البرلمان الألماني «البوندستاج» يوليا كلوكنر.

ومن المقرر أن يعقد روته وميرتس مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد ظهر اليوم، لاستعراض نتائج مباحثاتهما، في وقت تتواصل فيه الجهود الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف والتنسيق بشأن دعم أوكرانيا.

وتأتي زيارة روته إلى برلين بعد أيام من مشاركته في قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، التي عُقدت بالعاصمة الألمانية الخميس الماضي، وبحثت سبل دفع مفاوضات السلام مع روسيا، ومواصلة الدعم العسكري لكييف، والضمانات الأمنية المحتملة في إطار أي تسوية مستقبلية.

وتُعد الجمعية البرلمانية للناتو منتدى للحوار والتشاور بين البرلمانيين من الدول الأعضاء والدول الشريكة، وتهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني ومناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع، دون أن تكون جزءًا من الهيكل الرسمي لاتخاذ القرارات داخل الحلف.