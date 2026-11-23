يحل المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ضيف شرف على فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، التي انطلقت فعالياتها في تونس أمس السبت٢١ نوفمبر، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج سليم الصنهاجي، وتحت شعار «تنبض بالحياة.. تنبض بالمسرح».



وأعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث المسرحي العربي العريق، مؤكدًا أن أيام قرطاج المسرحية تمثل محطة مهمة في مسيرة المسرح العربي، لما تمتلكه من تاريخ ممتد ودور فاعل في دعم الحركة المسرحية وفتح آفاق التواصل والتبادل الفني بين التجارب العربية والدولية. وأضاف أن استمرار المهرجان يعكس حيوية المسرح وقدرته على تجديد أدواته ومواكبة المتغيرات.

وتشهد الدورة السابعة والعشرون مشاركة 12 عرضًا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل عددًا من الدول العربية والأفريقية، من بينها تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والإمارات والبحرين والسنغال والكونغو برازافيل وبنين، إلى جانب عشرات العروض الأخرى ضمن الأقسام والبرامج الموازية.



ويتضمن البرنامج ندوة فكرية دولية بالتعاون مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي، تناقش منظومات التمويل والإنتاج وأثرها في تأسيس حياة مسرحية فعلية، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمنتجين والمهنيين والباحثين في المجال الثقافي.



وشهد حفل الافتتاح تكريم كوكبة من الفنانين والمسرحيين، من بينهم الفنانة المصرية القديرة عايدة فهمي، والمخرج الألماني أوليفر ريزه، والفنانة التونسية أنيسة لطفي، والفنان التونسي محمد كوكة، والمخرج أداما تراوري من مالي، كما احتفى المهرجان بعدد من رموز المسرح التونسي الراحلين، تقديرًا لإسهاماتهم الفنية.



وتتولى لجنة تحكيم دولية تقييم العروض، برئاسة عبد الرؤوف الباسطي من تونس، وعضوية كارول كاريميرا من رواندا، وروجيه عساف ووليد عوني من لبنان، ومعز القديري من تونس مقررًا.



وتؤكد الدورة الجديدة من أيام قرطاج المسرحية مكانة المهرجان بوصفه أحد أبرز المواعيد المسرحية العربية والأفريقية، ومنصة تجمع التجارب الإبداعية المختلفة، وتتيح مساحة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز حضور المسرح في المشهد الثقافي.