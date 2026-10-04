أجواء خريفية وأمطار متفرقة.. تفاصيل طقس الأحد 4 أكتوبر وموعد انخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، أجواء خريفية تتفاوت حدتها بين المحافظات، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على عدد من المناطق، في الوقت الذي تبدأ فيه الأجواء في الميل للاعتدال ليلًا، وسط تحذيرات من الشبورة المائية وفرص سقوط أمطار ونشاط للرياح.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تكون الأجواء معتدلة خلال أول الليل وتميل للبرودة في آخره والصباح الباكر.

شبورة صباحية وأمطار على هذه المناطق

وتظهر الشبورة المائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح، مع احتمالية أن تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق خلال فترات متقطعة.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بصورة متفرقة إلى القاهرة الكبرى ووسط الصعيد والصحراء الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة.. القاهرة 30 وجنوب الصعيد 37

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: 30 درجة للعظمى و20 للصغرى.

الوجه البحري: 29 للعظمى و19 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: 26 للعظمى و19 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية: 29 للعظمى و20 للصغرى.

شمال الصعيد: 30 للعظمى و20 للصغرى.

جنوب الصعيد: 37 للعظمى و24 للصغرى.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد والوادي الجديد.

محمود شاهين يكشف موعد الأجواء الباردة

وفي تصريحات خاصة سابقة لـ«صدى البلد»، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الانخفاض في درجات الحرارة سيحدث بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأجواء الباردة ستبدأ في الظهور بصورة أوضح مع منتصف شهر أكتوبر.

وأوضح شاهين أن بداية أكتوبر لا تعني انتهاء الأجواء الحارة بصورة مفاجئة، إذ تمثل هذه الفترة مرحلة انتقالية بين الصيف والخريف، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، بالتزامن مع زيادة الإحساس بالاعتدال خلال الليل.

وأشار إلى أن الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل سيزداد تدريجيًا مع تقدم فصل الخريف، على أن يكون التحول نحو الأجواء الباردة أكثر وضوحًا اعتبارًا من منتصف أكتوبر.

الخريف.. تقلبات سريعة وأمطار مفاجئة

وأكد شاهين في تصريحات أخرى أن فصل الخريف من أكثر فصول العام التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، باعتباره فصلًا انتقاليًا بين حرارة ورطوبة الصيف وأجواء الشتاء الأكثر برودة.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تشير إلى خريف دافئ بشكل عام، مع فترات قد تشهد أجواء باردة، خاصة خلال ساعات الليل، إلى جانب فرص لسقوط أمطار قد تزيد قليلًا عن معدلاتها الطبيعية.

ولفت إلى أن التوقعات الموسمية لا تعني إمكانية تحديد موعد أو مكان الحالات الجوية القوية مسبقًا بشكل دقيق، مؤكدًا إمكانية حدوث حالات من عدم الاستقرار الجوي تكون قوية في بعض الفترات، وقد يصاحبها سقوط كميات كبيرة من الأمطار حال توافر العوامل الجوية اللازمة.

وبذلك، تبدو أجواء الأحد 4 أكتوبر امتدادًا للمرحلة الانتقالية التي يشهدها الطقس حاليًا، مع استمرار حرارة النهار على القاهرة والوجه البحري، مقابل أجواء أكثر اعتدالًا ليلًا، على أن تبدأ ملامح الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة والاقتراب من الأجواء الباردة في الظهور بصورة أوضح مع منتصف أكتوبر، وفق توقعات هيئة الأرصاد.