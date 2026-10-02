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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية متوقع حدوثها غدا.. والأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن حالة طقس

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 3 أكتوبر 2026، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة السبت 3 أكتوبر
​القاهرة الكبرى: العظمى 31 - الصغرى 20

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 - الصغرى 20

​شمال الصعيد: العظمى 32 - الصغرى 19

​الوجه البحري: العظمى 30 - الصغرى 19

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 - الصغرى 21

​جنوب الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 24

​الظواهر الجوية السبت 3 أكتوبر
​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً: (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد قد تغزر أحياناً (بنسبة 20% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة: (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من جنوب سيناء ومدينة الغردقة قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية معتدل الحرارة

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