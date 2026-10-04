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المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT.. صور

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT
شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT
صبري طلبه

تأتي شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT ضمن فئة شاحنات البيك أب كبيرة الحجم، مع تكوين يجمع بين الاستخدام الطبيعي وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب محرك V8 كبير السعة، إلى جانب نظام دفع رباعي.

محرك شيفروليه سيلفرادو بقوة 401 حصان 

تستمد سيلفرادو HD 2026 LT قوتها من محرك بنزين مكون من ثماني أسطوانات V8، بسعة 6.6 لتر، وتبلغ قوة المحرك 401 حصان، فيما يصل عزم الدوران إلى 629 نيوتن مترk وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT

تجهيزات شيفروليه سيلفرادو

تضم السيارة 6 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، تشمل وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية للمقاعد الأمامية وستائر هوائية على الجانبين. 

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT

وتتضمن سيلفرادو HD 2026 LT منظومة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT

كما تتوفر أنظمة مساعدة لصعود المرتفعات والنزول من المنحدرات، ونظتام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تتوفر تقنيات لقراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، بالإضافة إلى نظام لمراقبة المنطقة العمياء.

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT

وتحصل السيارة على حساسات للركن في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، إلى جانب كاميرا مرتبطة بالمرآة الداخلية، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 13.4 بوصة، مع دعم Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto اللاسلكي، بينما تأتي شاشة العدادات بقياس 12.3 بوصة، كما يتوفر نظام العرض على الزجاج الأمامي HUD، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

شيفروليه سيلفرادو سيلفرادو HD شيفروليه سيلفرادو شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT

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