ماذا تقدم شيفروليه تراكس 2RS موديل 2026.. وكم سعرها عالميًا؟

تعد شيفروليه تراكس موديل 2026 واحدة من أبرز الإصدارات الرياضية التي قدمتها شيفروليه في الأسواق العالمية، حيث تتوفر السيارة بعدة فئات، من بينها فئة 2RS التي تأتي بتجهيزات ذات طابع رياضي مع باقة من التقنيات.

محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 137 حصانًا

تعتمد شيفروليه تراكس 2 RS موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، مكون من ثلاث أسطوانات وبسعة 1.2 لتر، وينتج المحرك قوة تبلغ 137 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 220 نيوتن متر. وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية.

شيفروليه تراكس 2 RS

شيفروليه تراكس 2 RS واستهلاك الوقود

تسجل تراكس 2RS معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 12.8 كيلومتر لكل لتر، في حين تصل سعة خزان الوقود إلى 50 لترًا.

تجهيزات شيفروليه تراكس 2 RS

تضم مقصورة شيفروليه تراكس 2 RSمجموعة من التجهيزات التقنية، وفي مقدمتها شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 11 بوصة، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 8 بوصات، كما تحصل السيارة على عجلة قيادة متعددة الوظائف، بينما يتوفر نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وتشمل تجهيزات شيفروليه تراكس 2RS مقعدًا للسائق مع إمكانية التعديل كهربائيًا، إلى جانب خاصية التدفئة، ويحصل نظام تكييف الهواء على تحكم أوتوماتيكي.

شيفروليه تراكس 2 RS

أبعاد شيفروليه تراكس 2 RS

يبلغ طول شيفروليه تراكس 2RS موديل 2026 نحو 4536 ملليمترًا، بينما يصل عرضها إلى 1824 ملليمترًا، ويبلغ ارتفاعها 1567 ملليمترًا، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2692 ملليمترًا، في حين يصل الخلوص الأرضي إلى 185 ملليمترًا.

شيفروليه تراكس 2 RS

سعر شيفروليه تراكس 2RS موديل 2026 عالميًا

يبلغ سعر شيفروليه تراكس 2RS موديل 2026 عالميًا نحو 27,195 دولارًا.