ممثلة الصحة العالمية بالكونغو الديمقراطية : موقف انتشار إيبولا لا يدعو للتفاؤل

أكدت ممثلة الصحة العالمية بالكونغو الديمقراطية الدكتورة آن أنسيا، أن الموقف الحالي لانتشار فيروس إيبولا لا يدعو للتفاؤل.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية -في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الاثنين- أن أكثر من 26 منطقة تعاني من تفشي الإيبولا في الكونغو.

وأشارت ممثلة الصحة العالمية إلى أنه لدينا أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بالفيروس ومنطقة كيفو الأكثر تأثرا، لافتة إلى أنه بإمكاننا السيطرة على تفشي الفيروس حتى الآن.

وقالت ممثلة الصحة العالمية إنه نحتاج إلى إمدادات طبية للسيطرة على تفشي فيروس إيبولا، مضيفة أنه نحاول السيطرة على تفشي هذا الوباء في المناطق المحيطة بالكونغو.

وأشارت ممثلة الصحة إلى أنه نحتاج إلى رفع مستوى الاستجابة الدولية من جانب الشركاء الدوليين للسيطرة على الفيروس.



