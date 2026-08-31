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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خفض أسعار البنزين في أمريكا | لقاء حاسم بين ترامب وموزعي الوقود بالولايات المتحدة

ترامب
ترامب
أ ش أ

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، مع مسؤولي شركات تكرير النفط وموزعي الوقود في الولايات المتحدة، لبحث سبل زيادة طاقة التكرير المحلية وخفض أسعار البنزين، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

ويشارك في الاجتماع وزير الداخلية دوج بورجوم، ووزير الطاقة كريس رايت، والمدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجن، إلى جانب ممثلين عن شركات التكرير وموزعي الوقود من مختلف الأحجام، حسبما أفاد المسئول لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز -في بيان اليوم الاثنين- إن ترامب يركز بشكل كامل على ضمان ترجمة أجندته الناجحة للهيمنة على قطاع الطاقة إلى أكبر قدر ممكن من خفض تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.

وأضافت روجرز أن ترامب سيناقش خلال الاجتماع سبل زيادة طاقة التكرير، وتوسيع إنتاج الطاقة على امتداد سلسلة الإمداد، وخفض الأسعار للمستهلكين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحتل فيه مسألة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار البنزين، موقعًا بارزًا في أجندة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وأظهر استطلاع للرأي في مطلع أغسطس أن نحو نصف الأمريكيين يعتبرون تكاليف المعيشة أكبر قضية ستحدد تصويتهم، فيما أعرب 70% منهم عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب مع هذا الملف.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن الإدارة تركز على اتخاذ خطوات ملموسة وقريبة الأجل لزيادة طاقة التكرير، خصوصًا مع تدفق مزيد من النفط الخام الفنزويلي إلى المصافي الأمريكية.

وعلى الصعيد العالمي، أسهم نقص طاقة التكرير في إبقاء أسعار الوقود مرتفعة، رغم تراجع أسعار النفط الخام. وقدرت شركة «فاليرو» في وقت سابق من أغسطس أن الحربين في إيران وأوكرانيا أدتا إلى خروج نحو 5 ملايين برميل يوميًا من طاقة التكرير عن الخدمة.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا يمنح الولايات المتحدة السيطرة على حصة الأغلبية من احتياطيات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل، في إطار تحرك أوسع لزيادة المعروض من النفط وخفض أسعار البنزين، في وقت تؤدي فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع الثلاثاء أيضًا مدى انتقال انخفاض تكاليف الوقود إلى المستهلكين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي يمكن للإدارة الأمريكية اتخاذها لخفض الأسعار في محطات الوقود، وفقًا لمسؤول البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكرير النفط

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