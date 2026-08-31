محمود عبد العزيز مش عمر الشريف.. عماد أديب يكشف مفاجأة عن أبطال “حسن ومرقص”

كشف الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين أديب عن كواليس الجمع بين الزعيم عادل إمام والقدير الراحل عمر الشريف في فيلم «حسن ومرقص»، كاشفًا عن مفاجأة تتعلق بالاسم الذي كان مرشحًا في البداية لمشاركة عادل إمام بطولة الفيلم.



جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست " موعد مع لميس ، حيث سألته عن كواليس فيلم «حسن ومرقص»، قائلة: «فيلم حسن ومرقص، إزاي قدرت تجمع عادل إمام وعمر الشريف في فيلم واحد؟ دي معجزة».



وأوضح عماد الدين أديب أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان المرشح الأول لمشاركة عادل إمام بطولة الفيلم، قائلًا: «إحنا كان الأول حيكون شريك الأستاذ عادل -ربنا يديله الصحة وهو شخص عظيم وحبيبي وأستاذي وأتمنى له الصحة دائمًا هو وأولاده وعيلته وزوجته- كان حيكون الأستاذ محمود عبد العزيز».



وأضاف: «وبعدين الأستاذ محمود عبد العزيز قصة طويلة جدًا اختلفوا بعد ما كنت خلاص نجحت إن أنا في مهرجان كان قعدتهم مع بعض وصالحتهم على بعض».



وعندما سألته لميس الحديدي: «محمود عبد العزيز وعادل إمام؟»، أجاب أديب: «لأن كان موضوع "رأفت الهجان" التاريخي رجع انفتح تاني، فده كان سبب في عادل إمام قال لي: "شفت ده راجل كذا، أنا مش ممكن أشتغل معاه"، والأستاذ محمود قال لي: "وأنا مش عايز أشتغل معاه"».



وتابع أديب موضحًا كيف انتقل التفكير إلى اختيار فنان آخر أمام عادل إمام، قائلًا: «طيب، رجعنا للأستاذ عادل، طب هنعمل الفيلم مين الطرف التاني؟ فاقترح مجموعة أسماء كلها أقل كتير جدًا من الأستاذ محمود عبد العزيز، فقلت له: "ماينفعش، إنت سواء مثلت المسيحي أو مثلت المسلم لازم الاتنين يكونوا (Equal)"».



وكشف أديب عن أن عادل إمام هو من اقترح اسم عمر الشريف، قائلًا: «عادل إمام قال لي: "أنا مفيش حد موازي ليّ أو في قيمتي غير عمر الشريف"».



وعندما سألته لميس الحديدي: «وقال الاسم كده؟»، أجاب: «قاله كده هو. بعد ساعة كان عمر الشريف داخل المكتب قدامه». قاطعته لميس الحديدي: «تحدي بالنسبة لك، جبته إزاي؟»، ليرد أديب ببساطة: «كلمته».



وعن موافقة عمر الشريف على المشاركة في الفيلم، سألته لميس الحديدي: «ووافق عمر الشريف كده على طول؟»، فأجاب أديب: «على الهواء، ع التليفون.. قلت له تعال لنا المكتب دلوقتي، جه دخل شافه، أحضان قبلات، قلت له: "ده خلاص ده شريكك في الفيلم يا أستاذ"».



وأكد أديب أن اجتماع النجمين أسفر عن أحد أبرز الأفلام، مشيدًا في الوقت نفسه بالفنان الراحل عمر الشريف، قائلًا: «وكان من أعظم الأفلام.. ومن أعظم الناس عمر الشريف، بيجي في ميعاده مظبوط، مذاكر، حافظ، لابس لبسه، عارف الشخصية، عارف حوار الطرف اللي قدامه، مش عارف حواره بس، لأ، عارف عادل إمام أو الأستاذ عادل هيقول له إيه».

