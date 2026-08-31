عماد أديب : أهمية العمل على مشروع عربي مشترك أمام الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب عن أبرز التحديات التي تواجه الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، مؤكدًا أن التحدي الأهم يتمثل في إقناع القادة العرب بأهمية العمل على مشروع عربي مشترك في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة.



وجاءت تصريحات عماد الدين أديب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس». وسألت لميس الحديدي: «تتوقع لنبيل فهمي النجاح؟ ولا إيه أهم تحدي يواجهه؟».

ورد عماد الدين أديب: «أهم تحدي أن يقنع القادة العرب إنه لا توجد قوة كائنًا من كانت تستطيع منفردة مواجهة الوضع الإقليمي والوضع العالمي المعقد والمدمر والمشتعل الآن الذي يهدد المشروع العربي والكيان العربي. يجب أن يقتنعوا بإنهم حلهم الوحيد أن يقوموا بمشروع عربي عربي.

وانتقلت لميس الحديدي إلى الحديث عن المشروع الإقليمي الذي يطرحه نبيل فهمي، قائلة: «لكن نبيل فهمي أظن أيضًا لديه مشروع إقليمي مش بس عربي، إنه دخول إيران في تحالف أمني، دور تركيا.. هل تركيا وإيران ممكن يكونوا ضمن التحالف الإقليمي ولا هنعتبرهم أعداء؟».



ورد عماد الدين أديب: «سيدتي، هو إيه اللي بيسبق التاني؟ الألف بتسبق الباء ولا الباء بتسبق الألف؟». وأجابت لميس الحديدي: «الألف طبعًا».



فقال أديب: «تسبق الباء.. طب، ألف نعمل مشروع عربي، عشان لما نقعد نتكلم مع الإيراني أو التركي أو الإسرائيلي أو الأمريكي أو الروسي أو الصيني -لا يجب أن نغفل الصين- لما نقعد نتكلم مع كل دول نبقى بنتكلم بحدود مابقولش متطابقة بس على الأقل في حد أدنى وحد أقصى.

