سيف أبو النجا يكشف وصية ابنته ياسمين قبل وفاتها: كانت بتوصيني على نفسها

كشف الفنان سيف أبو النجا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته ياسمين، التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت حريصة على عدم إظهار تعبها له، وكانت تتواصل مع شقيقه وتوصيه بألا يخبره بحالتها الصحية.

وقال سيف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن ابنته كانت حريصة على طمأنته طوال فترة مرضها، موضحًا: «بتوصيني على نفسها ومكنتش بتقولي إنها تعبانة خالص، وكانت بتكلم أخويا وتقوله متقولش ليا إنها تعبانة».

وأضاف عن ابنته: «هي كانت مربية بنتها كويس أوي، وكانت بتحبها جدًا، ووصيتها إن ياسمين سيف الله أبو النجا لو حصل حاجة تدفن مع أمي وأختي».

وتابع سيف أبو النجا متحدثًا عن صفات ابنته وعلاقتها بأفراد أسرتها: «هي واخدة صفات من أمي وأختي جامدة، وكانت شبههم في الأخلاق والشكل، وهما وهي كانوا بيحبوا الحيوانات».

واختتم حديثه مؤكدًا مكانة ابنته داخل الأسرة، قائلًا: «هي كانت ملاك العيلة، كل العيلة كانوا بيعتبروها ملاك العيلة»، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.