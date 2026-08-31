سيف أبو النجا: أنا ونجلاء فتحي انهارنا بعد وفاة بنتنا ياسمين.. فيديو

كشف الفنان سيف أبو النجا، والد ياسمين، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها، مؤكدًا أنها تمر بحالة صعبة عقب رحيل ابنتها الوحيدة.

وقال سيف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن «والدتها نجلاء فتحي حالتها صعبة، هي متماسكة وصابرة، لكن الصحة مقدرتش تتماسك قصاد الحاجات دي، إحنا انهارنا».

وأضاف متحدثًا عن ابنته الراحلة: «كانت واخدة صفات أحسن مننا كلنا»، مشيرًا إلى حالة الحزن الكبيرة التي خيمت على الأسرة عقب وفاتها.

وتحدث سيف أبو النجا عن جنازة ابنته، قائلًا: «النهاردة الجامع كان مليان بره وجوه، والمدافن كانت مليانة، الحمد لله، شارع طويل كان مليان عربيات».

وأعرب عن امتنانه لله على ما أحاط الأسرة من ستر، قائلًا: «الحمد لله ربنا سترنا وأكرمها».

كما أشاد بنجله محمد، موضحًا أنه كان حريصًا على الدعاء لشقيقته واستقبالها، قائلًا: «ابني محمد شاطر في الأدعية، نزل واستقبلها وفضل يدعيلها».

واختتم سيف أبو النجا حديثه بالدعاء لابنته ياسمين، قائلًا: «نفضل ندعيلها، من فضلك يا رب ارحم ابنتي ياسمين بغير عذاب، آمين».