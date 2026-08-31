خلاف على قيمة الأجرة تنتهى بمشاجرة بين سيدة وسائق ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة "ميكروباص" من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب حال إستقلالها رفقته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بين طرف أول :(سائق سيارة "أجرة ميكروباص "– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) ، وطرف ثان: (إحدى السيدات "من مستقلى السيارة" – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالسب .

أمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

