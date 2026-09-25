وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة

افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة Tourism Expo Japan 2026، والذي يُقام بمدينة طوكيو بدولة اليابان خلال الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السفير راجي الأتربي سفير مصر باليابان.

معرض اليابان الدولي للسياحة

ومن جانبه، أكد شريف فتحي على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يُعد أكبر تجمع سياحي دولي مهني لمنظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر اليابانية ويحرص على حضوره سنوياً عدد كبير من العاملين بقطاع السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، مما يعكس المكانة الدولية التي يتمتع بها المعرض.

وأضاف أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة لعقد عدد من اللقاءات، سواء على المستوى الرسمي مع الجانب الياباني بما يُسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، أو المستوى المهني من خلال عقد لقاءات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، إلى جانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة للترويج للمنتج السياحي المصري، وبما يُسهم في تعزيز الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني الذي يُعد أحد أهم الأسواق السياحية المستهدفة.

وعقب الافتتاح، قام وزير السياحة بجولة في الجناح المصري المُشارك، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في هذا المعرض أكثر من 1350 عارض من 82 دولة، وأكثر من 127 ألف زائر، وبإجمالي عدد 1474 جناحاً.

ويشهد هذا العام المائدة المستديرة الوزارية التاسعة بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المنظمات السياحية الدولية، تُعقد تحت عنوان: "إعادة تصور مستقبل السياحة: استراتيجيات الاستثمار نحو سياحة تجديدية"

(Reimagining the Future of Tourism - Investment Strategies for Regenerative Tourism).

وقد حضر الافتتاح رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، و عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، و عبد الحميد لاشين مدير وحدة آسيا والباسفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندس عبد الحليم يحيى عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات للهيئة.

