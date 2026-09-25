جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

ونشر الإعلامي أمير هشام عدة صور من جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة أنجولا الليلة.

وواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في 8 مباريات سابقة المسابقات، حيث حقق المنتخب الفوز في 4 مباريات بينما حسم التعادل 4 مواجهات، دون أي هزيمة.

سجل لاعبو منتخب مصر 11 هدفًا في شباك المنتخب الأنجولي بينما استقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف خلال المواجهات السابقة.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتعد أبرز مواجهات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، عندما التقى الفريقان في الدور ربع النهائي، وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-1.