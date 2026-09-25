قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 20 شخصا خلال حريق مصنع قماش بـ أبو خليفة في الإسماعيلية
طرد لاعب إسرائيلي بعد الاحتفال بهدفه بحركة تحاكي إطلاق النار خلال مباراة النمسا
تركي آل الشيخ يرد على منتقدي عمرو دياب: أسطورة مستمرة منذ أكثر من 35 سنة
منتخب مصر بالأحمر وأنجولا بالأسود في مباراة الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا
الحيش الأمريكي يدرس إرسال قوات إضافية إلى كوبا
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور

جولة لاعبي منتخب مصر
جولة لاعبي منتخب مصر
ميرنا محمود

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

ونشر الإعلامي أمير هشام عدة صور من جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة أنجولا الليلة.

وواجه منتخب مصر  نظيره الأنجولي في 8 مباريات سابقة  المسابقات، حيث حقق المنتخب الفوز في 4 مباريات  بينما حسم التعادل 4 مواجهات، دون أي هزيمة.

سجل لاعبو منتخب مصر 11 هدفًا في شباك المنتخب الأنجولي بينما استقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف خلال المواجهات السابقة.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتعد أبرز مواجهات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، عندما التقى الفريقان في الدور ربع النهائي، وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-1.

منتخب مصر جوله لاعبي منتخب مصر منتخب مصر و انجولا لاعبي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: برنامج تدريبي لصقل مهارات الجوالة بالمعاهد والجامعات التكنولوجية

وزير العمل

العمل: اعتماد 5732 ناجحًا بمهنة مساعد خدمات صحية

الأرصاد

الأرصاد : أمطار رعدية على السلوم وسيدي براني غدا.. والعظمى على القاهرة 31 درجة

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد